هاني عرفات يكتب لوطن .. باب الأمل والعمل يجب أن يظل مفتوحاً

لا شك في أن خسارة المرشح التقدمي جمال بومان ، كانت ضربة قاسية ليس للتقدميين فحسب بل لكل من يتمتع بحس إنساني ، لكنها مثلت أيضاً وفي نفس الوقت عقم القوانين الناظمة للانتخابات الاميركية و بؤسها.

خطورة هذه الهزيمة تتمثل في الرسالة ، التي أرادت اللوبيات الداعمة لإسرائيل ايصالها للمرشحين الداعمين للحقوق الفلسطينية. مضمون هذه الرسالة هو أن من يجرؤ على رفع صوته منتقداً إسرائيل ، سوف ينتهي به الأمر كما انتهت اليه حملة النائب جمال بومان. إن مجرد الإعلان عن حجم الأموال التي أنفقتها ايباك دون خجل في هذه الحملة ، والتي تجاوزت العشرين مليونًا يؤكد مضمون الرسالة.

لكن هل تعكس نتيجة الانتخابات توجهات الناخبين السياسية؟ هل الناخبون في الدائرة السادسة عشرة، يدعمون إسرائيل بالمطلق؟

في الحقيقة فإن استطلاعات الرأي تقول بعكس ذلك. ٨٠٪؜ من الناخبين الديمقراطيين مع وقف دائم لإطلاق النار في غزة، و فقط ٥٪؜ منهم يؤيدون نتنياهو. الأمر الآخر المثير للاهتمام ، ابتعاد حملة جورج لاتيمير الانتخابية ، عن ذكر اسم إسرائيل ، أو الحديث عن سياسات إسرائيل ما أمكن.

هذا يؤكد الحقائق التالية:

أن نتائج هذه الانتخابات التمهيدية ، لم تمثل استفتاءً على موقف أي من المرشحين من القضية الفلسطينية.

وثانياً على قدرة المال السياسي على قلب الرغبة الحقيقية للناخبين.

هناك حديث عن أن عدد كبير من الناخبين الجمهوريين ، سجلوا أنفسهم كناخبين ديمقراطيين في هذه الانتخابات التمهيدية لإسقاط النائب بومان ، القانون الانتخابي الأميركي يسمح بذلك لمن يرغب في تغيير الحزب الذي ينتمي إليه.

القانون الأمريكي يسمح للأفراد بالتبرع بمبلغ ٣٣٠٠ دولار فقط للمرشح الواحد في المرة الواحدة ، بينما أطلق القانون يد ما يسمى بال Superpac وهي منظمات العمل السياسي الكبرى، وايباك الأكثر شهرة، بأن تجمع من الأفراد مبالغ غير محدودة وغير معرفة واستثمارها في الحملات الانتخابية، وهذا كله مصرح به قانونياً.

بمعنى آخر يتم تقييد الناخبين كأفراد ، ويطلق العنان لمجموعات الضغط السياسي لتفعل ما يريد . هذا بالطبع ليس خطأً عفوياً ارتكبه المشرع القانوني ، بل هو جزء من نشاط مجموعات تعمل على ابقاء القرار السياسي في البلاد رهينة ارادتها.

وبالمناسبة فإن كلا الحزبين الرئيسيين يستفيدان من أموال هذه المجموعات ، وحتى أكون أكثر تحديداً فإنني أقصد تلك الفئات في الحزبين المرتبطة ارتباطاً عضوياً وعقائدياً مع أهداف هذه المجموعات.

ورغم الانتقادات الواسعة لهذه المجموعات ، فإن المنظومة المهيمنة على القرار متمسكة به كونه أحد دعائم بقائها.

على أي حال هذه المنظومة لا تستطيع أن تفعل الشيء ذاته في كل مرة، فقد حاولت في دوائر أخرى وفشلت، هذا يعني أنه بالامكان النفاذ في بعض الأماكن ومع بعض المرشحين ، مما يبقي بابي الأمل والعمل مفتوحين ، وفي نفس الوقت وضع مزيد من الضغوط لتعديل القوانين و وقف الرشوة الانتخابية.

بقي أن نقول للمترددين والمشككين في ضرورة العمل النشط والدؤوب من أجل التغيير ، أنه لولا خشية اللوبيات المناصرة لإسرائيل من حركات المناصرة وداعميها في الكونغرس ، لما قاموا بجمع ما يزيد عن مئة مليون دولار خصصت فقط لإسقاط المرشحين التقدميين رغم عددهم الضئيل.

هناك تكتيكات كثيرة للرد على هذه اللوبيات ، ربما يكون أحدها في الدفع بأكبر عدد من المرشحين وفي وقت واحد لخوض الانتخابات على مختلف المستويات ، الأمر الذي قد يفقد هذه اللوبيات قدرتها على التركيز ، والاستفراد بالمرشحين كما حدث مع النائب بومان وللحديث بقية ..