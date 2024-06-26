انتشال جثامين شهداء برفح والمجاعة تنتشر في قطاع غزة

وطن: في اليوم الـ264 من العدوان الإسرائيلي على غزة، أفادت مصادر طبية بانتشال جثامين 15 شهيدا من مناطق متفرقة في مدينة رفح خلال الساعات الماضية.

يأتي ذلك بينما أكد الهلال والصليب الأحمر الدوليان أن أزمة الغذاء في القطاع وصلت إلى نقطة حرجة، في حين قال برنامج الغذاء العالمي إن بيئة العمل العدائية في غزة تجعل من المستحيل تقريبا إيصال المساعدات إلى سكان القطاع.

وقالت مصادر صحفية أن المساعدات لم تدخل القطاع منذ نحو 50 يوما، مما ينذر بمجاعة في مختلف محافظات القطاع.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن إدارة السجون الإسرائيلية قلّصت بشكل كبير كميات الطعام للأسرى الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر.