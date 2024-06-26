بالإشتراك مع المقاومة الإسلامية في العراق.. القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينة للاحتلال في ميناء حيفا

وطن: أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، يحيى سريع، استهداف سفينة تابعة للاحتلال في ميناء حيفا المحتل، بالإشتراك مع المقاومة الإسلامية في العراق.

وقال سريع أن القوات المسلحة اليمنية بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية نفذت عملية عسكرية مشتركة استهدفت سفينة ( MSC Manzanillo) التابعة للاحتلال في ميناء حيفا المحتل بعدد من الطائرات المسيرة وقد حققت العملية أهدافها بنجاح.



وأكد سريع، أن القوات المسلحة اليمنية ستواصل تنفيذ عملياتها العسكرية المشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية إسنادًا وانتصاراً للشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



وأمس، أكد سريع، تنفيذ عملية عسكرية نوعية، استهدفت سفينة "MSC SARAH V" التابعة للاحتلال، في بحر العرب.

وكشف أنّ العملية نُفذت بواسطة صاروخ بالستي جديد، دخل الخدمة بعد الانتهاء بنجاح من العمليات التجريبية، مشيراً إلى أنّ الإصابة كانت دقيقة ومباشرة في السفينة.

وشدّد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية على الاستمرار في "تطوير القدرات العسكرية"، موضحاً أنّ ذلك يأتي "في إطار تعزيز دورنا الجهادي لإسناد المقاومة الفلسطينية عسكرياً، وللدفاع عن اليمن في مواجهة العدوان الأميركي البريطاني".