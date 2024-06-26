الأمين العام للأمم المتحدة غريفيث يحذّر من توسع الحرب مع لبنان: الوضع كارثي.. وقد تمتد إلى سوريا ودول أخرى

وطن: حذّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، في لقاء مع صحافيي الأمم المتحدة في جنيف، من "توسع الحرب مع لبنان".

وقال في تصريح، إنّ الوضع "خطير جداً، وستكون الحرب كارثية" في حال توسعت، مؤكداً أنها "لن تتوقف عند حدود لبنان بل قد تشمل سوريا ودولاً أخرى، مما له تأثير كبير على غزة والضفة الغربية".

وأضاف: "كنت آمل أن أزور لبنان هذا الأسبوع، وهو أسبوعي الأخير ضمن مهامي، لأني أعتقد أنّ الوضع في لبنان هو لبّ المشكلة، وجنوب لبنان بشكل خاص. وبالحديث مع زملائي في القدس وبيروت، بشأن ما يمكن حدوثه هناك، وما يجري تخطيطه، فالاستنتاج أن الوضع من دون شك كارثي".

وفي السياق نفسه، قال غريفيث، إن الوضع عند الحدود مع لبنان هو محور الحوار في منتدى البحر الميت، في الأردن، "ولا سيما حول مدى تأثيرات توسيع الحرب"، داعياً إلى أهمية وجود نية سياسية جدية، "لإبعاد شبح الحرب".

كذلك، عبّر عن قلقه، من أن تكون غزة هي البداية، "لانطلاقة حرب أوسع"، مؤكداً متابعة الأمم المتحدة للملف، من خلال زيارة مسؤولين أميركيين، لبحث هذا الأمر ومدى خطورته.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، قد أكد وقوف بلاده إلى جانب لبنان، في ظلّ استمرار اعتداءات الاحتلال ضدّه، في كلمة متلفزة له يوم الأربعاء، محذراً من خطورة توسّع الحرب في منطقة الشرق الأوسط، مما قد يتسبّب بكارثة كبرى.



المصدر: الميادين