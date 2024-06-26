حزب الله يستهدف مباني لجنود الاحتلال في المطلة.. وتجهيزات تجسسية في "بركة ريشا"

وطن: أكدت المقاومة الإسلامية في لبنان -حزب الله-، استهدافها ‏مباني يستخدمها جنود الاحتلال في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة، ما ‏أدى إلى اشتعال النيران فيها ووقوع من بِداخلها بين قتيلٍ وجريح.‏

وتأتي هذه العمليات، وفق البيان، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، "ورداً على ‏اعتداءات الاحتلال على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصاً ‏في بلدتي الخيام وكفرشوبا".

كذلك، أعلنت المقاومة، استهدافها ‏التجهيزات التجسسية في محيط موقع "بركة ريشا" بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابةً مباشرة، ما ‏أدى إلى تدميرها. ‏

وأكدت مصادر محلية، أنّ نيراناً مباشرة من لبنان، أطلقت باتجاه هدف عسكري في محيط مستوطنة المالكية.

وأضافت، أنّ قصفاً مدفعياً إسرائيلياً، استهدف أطراف بلدتي راميا والقوزح، كما قصفت مدفعية الاحتلال بلدة الخيام، وكفر شوبا.

وأمس، أكدت المقاومة، أنها شنّت هجوماً جوياً، عبر سرب من المسيّرات الانقضاضية، على مقرّ تابع للفرقة الـ"91" في ‏منطقة "ناحل غيرشوم"، مستهدفةً أماكن التموضع والاستقرار لضباط الاحتلال وجنوده.

وأشارت إلى أنّ الهجوم أدّى ‏إلى إيقاع عددٍ من الإصابات بينهم، واندلاع النيران داخل المقر، وأتى دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته‏‌‏‌‌‌‏، ‏ورداً على الاعتداء الذي طال منطقة البقاع.