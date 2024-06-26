مستوطنون يقتحمون تجمع راس عين العوجا شمال غرب أريحا

وطن: اقتحم مستوطنون، مساء اليوم الأربعاء ،تجمع راس عين العوجا، شمال غرب أريحا.

وأفاد المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو، حسن مليحات، بأن مستوطنين اقتحموا تجمع راس العين البدوي،وقاموا بتفتيش حظائر وبيوت للمواطنين في التجمع،ومارسوا عمليات استفزاز ومداهمة لهم، وتجولوا بشكل استفزازي بين مساكن المواطنين،وسيطروا على مياه نبع العوجا.

يشار أن تجمع راس العين البدوي يشهد هجمات واقتحامات يومية من قبل المستوطنين وسلطات الاحتلال واعتداءات متكررة، في محاولة لإجبار سكانه على الرحيل.