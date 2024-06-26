مستوطنون يداهمون مساكن المواطنين في "راس عين العوجا" شمال أريحا

وطن: داهم مستوطنون، اليوم الأربعاء، مساكن المواطنين في تجمع راس عين العوجا، شمال مدينة أريحا.

وقال المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، إن مستوطنين اقتحموا تجمع عين العوجا، وداهموا مساكن المواطنين.

وأضاف أن التجمعات البدوية في الأغوار تتعرض لاعتداءات يومية من المستوطنين وقوات الاحتلال، وسرقة أغراضهم ومواشيهم واستفزازهم في محاولة لتهجير المواطنين منها قسريا لصالح سرقة مزيد من الأراضي وتوسيع المستوطنات.