فلسطين تحظى باعتماد قرار من الاتحاد الدولي للاتصالات لدعم قطاع الاتصالات الفلسطيني



جنيف- وطن: اعتمد الاتحاد الدولي للاتصالات ITU - بالأغلبية قرار دعم إعادة بناء قطاع الاتصالات الفلسطيني، الذي تقدمت به وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي بالتعاون مع وزارة الخارجية، وبدعم من الدول العربية وبعض الدول الإسلامية، ممثلة برئاسة المملكة العربية السعودية.



يأتي هذا القرار في ظل استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، وما تبعه من تدمير شبه كلي لشبكات الاتصالات الثابتة والخلوية، وقطع لخدمات الاتصالات والانترنت بشكل متعمد لعزل القطاع عن العالم، وإعاقة وصول المواطنين للخدمات الصحية والاغاثية.



من جهتها، أوضحت وزارة الاتصالات أن هذا القرار يدعو الى بذل الجهود الدولية الممكنة لعودة خدمات الاتصالات في قطاع غزة، وترميم البنية التحتية في فلسطين وتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة لإزالة القيود والعراقيل المفروضة على تفعيل خدمات الجيلين الرابع والخامس.



وينص القرار أيضا على إنشاء صندوق دولي لدعم إعادة بناء قطاع الاتصالات الفلسطيني، ورصد الاحتياجات الخاصة في مجال الاتصالات، وإجراء تقييم لأثر الحرب على قطاع غزة، بالإضافة الى تكليف الأمين العام بالتنسيق مع الإدارات الثلاث التابعة للاتحاد لضمان تطبيق القرار ومتابعة تنفيذه، ودعوة الدول الأعضاء لتقديم مساهمات من خلال مشاريع تطويرية للبنية التحتية في فلسطين في مؤتمرات الاتحاد القادمة.