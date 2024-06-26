شهداء وجرحى في قصف صاروخي ومدفعي وإطلاق نار على مناطق مختلفة في غزة

وطن: استشهد مواطنون، وأصيب آخرون بجروح، اليوم الأربعاء، ودُمرت منازل وشقق سكنية، في قصف الاحتلال، على عدة مناطق في قطاع غزة، لليوم الـ264 للعدوان.

وأفادت مصادر محليى بوصول 3 شهداء وعدد من الجرحى إلى المستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة جراء استهداف صاروخي من قبل طائرة تابعة للاحتلال لتجمع لمواطنين في منطقة الجرن ببلدة جباليا شمال القطاع.

وأكد المصادر أن مدفعية الاحتلال استهدفت المناطق الجنوبية والشرقية من حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأشارت المصادر إلى وصول 5 شهداء وعدد من المصابين إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة عقب قصف مدفعي للاحتلال استهدف شقة سكنية في المخيم. كما قصفت مدفعية الاحتلال الاسرائيلي قذائف تجاه مزارعين في منطقة كروم العنب غرب المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما أفادت المصادر بوصول عدد من الجرحى الى المستشفى الأوروبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بعد قصف الاحتلال منازل للمواطنين في بلدة خزاعة المدينة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، بحسب وزارة الصحة في غزة، إلى 37.658 شهيدا، و86.237 مصابا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.