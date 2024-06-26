المقاومة تنفذ عمليات مركّزة ضد الاحتلال في رفح

وطن: تواصل الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة تصديها لجيش الاحتلال في محاور القتال في قطاع غزة، في اليوم الـ264 من العدوان على القطاع، فيما تتركز المعارك والعمليات في رفح جنوباً.

وفي آخر عملياتها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى استهدافها تموضع لقوات الاحتلال غربي مدينة رفح برشقة صاروخية من نوع "107" وبقذائف الهاون.

كما تمكن مقاتلو كتائب شهداء الأقصى من استهداف تحشدات لآليات الاحتلال بقذائف الهاون في محاور القتال شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وبالتزامن، نشرت الكتائب مشاهد من استهداف قوة راجلة وغرف القيادة والسيطرة للاحتلال المتمركزة في محور " نتساريم" برشقة صاروخية من نوع "107 "، وقذائف الهاون من العيار الثقيل.

بدورها، أعلنت قوات الشهيد عمر القاسم - الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، استهدافها جنود وآليات الاحتلال في محيط دوار النجمة وسط مدينة رفح بقذائف الهاون.

في غضون ذلك، عرضت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد من استهداف مجاهديها لجنود الاحتلال في محيط معبر رفح البري وتموضعات لآلياته قرب الحدود الفلسطينية المصرية جنوبي رفح.

كذلك، عرضت كتائب المجاهدين - الجناح العسكري لحركة المجاهدين، مشاهد لاستهدافها في وقت سابق موقع كتيبة "أميتاي" التابع للاحتلال الإسرائيلي شرقي رفح برشقة صاروخية.

وأمس، أكدت سرايا القدس أنّها استهدفت مقراً لقيادة قوات الاحتلال في موقع أبو عريبان في "نتساريم" بقذائف "الهاون".

وفي إطار التعاون بين مختلف الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية، دكّت سرايا القدس وكتائب الشهيد عز الدين القسّام - الجناح العسكري لحركة حماس، جنود الاحتلال وآلياته في مخيم يبنا في رفح بقذائف "الهاون".

سلاح جديد يدخل المعركة

يُذكر أنّ كتائب القسّام كشفت، الاثنين، امتلاكها قدرات عسكرية جديدة، ونشرت مشاهد توثّق استهدافها آليةً هندسية تابعة للاحتلال من نوع "أوفك" في غربي منطقة تل زعرب في رفح بصاروخ موجّه، هو "السهم الأحمر".

وأعلنت كتائب القسّام عبر هذه المشاهد، وللمرة الأولى، امتلاكها هذا النوع من السلاح.

ومنظومة "السهم الأحمر" هي سلاح صيني قاذف للصواريخ المضادة للدروع تم إنتاجه في الثمانينيات، في أواخر الحرب الباردة، ليضاهي منظومة "تاو" الأميركية و"ميلان" الفرنسية.





المصدر: الميادين