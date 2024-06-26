قوات الاحتلال ترتكب 4 مجازر وتشن غارات مكثفة على غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية أسفرت عن 60 شهيدا و140 مصابا، وجاء ذلك في ظل تواصل غارات قوات الاحتلال على مواقع مختلفة في القطاع.

وأكدت وزارة الصحة ارتفاع عدد ضحايا العدوان المستمر على غزة منذ السابع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 37 ألفا و718 شهيدا، إضافة إلى 86 ألفا و377 مصابا.

وأفادت مصادر صحفية، باستشهاد 15 فلسطينيا وإصابة آخرين في قصف للاحتلال استهدف منزلا لعائلة أبو عواد في بيت لاهيا شمالي القطاع.

وقالت المصادر ذاتها، إن 5 فلسطينيين استشهدوا في قصف مدفعي للاحتلال استهدف شقة في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.



وأكدت أن فلسطينييْن استشهدا في قصف للاحتلال استهدف بلدة خزاعة، شرق مدينة خان يونس.

وأفادت بانتشال جثامين ثلاثة شهداء، قضوا في قصف للاحتلال استهدفهم شرقي مدينة رفح.

كما نسفت قوات الاحتلال عددا من المربعات السكنية وسط مدينة رفح وغربها، وأقدم جنود جيش الاحتلال على إحراق منازل ومنشآت تجارية في المناطق التي تشهد عمليات توغل الاحتلال وسط قصف مدفعي وإطلاق نار يطال مختلف المناطق في مدينة رفح.

وفي محافظة غزة، شنت المقاتلات التابعة للاحتلال سلسلة غارات استهدفت خلالها منزلا في حي التفاح، وعمارة سكنية في حي الدرج.

عمليات المقاومة

من جانب آخر، أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس مهاجمة جنود وآليات الاحتلال في رفح، بينما قالت سرايا القدس إنها قصفت بقذائف هاون من العيار الثقيل مقرا لقيادة الاحتلال في موقع أبو عريبان، بمحور نتساريم.

وقد بثت سرايا القدس اليوم مشاهد لقصفها جنود الاحتلال في محيط معبر رفح البري، وتموضعات لآلياته قرب الحدود الفلسطينية المصرية، جنوب رفح.

واشتبك عناصر المقاومة مع قوات الاحتلال المتوغلة في حي تل السلطان غرب مدينة رفح.

وفي وقت سابق اليوم، بثت سرايا القدس، مقطع فيديو يظهر مشاهد من قصف عناصرها لجنود الاحتلال في محيط معبر رفح وتجمعات أخرى قرب الحدود الفلسطينية المصرية.

المصدر: الجزيرة + وكالات