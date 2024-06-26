الاحتلال يعلن الاستيلاء على مجمع سوق الخضار وموقف "الكراج" في البلدة القديمة من الخليل

وطن: أعلنت قوات الاحتلال بشكلٍ رسمي، عن عزمها الاستيلاء على مجمع سوق الخضار المركزي القديم "الحسبة"، وموقف "الكراج" في البلدة القديمة من مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وذكرت بلدية الخليل في بيان صحفي، اليوم الاربعاء، ان قوات الاحتلال أبلغتها، امس الثلاثاء، بقرار الاستيلاء مجمع سوق الخضار المركزي القديم "الحسبة"، الذي يتضمن "سوق العُتق" الواقع في قلب البلدة القديمة، وعن نيتها إضافة طوابق جديدة على الأبنية القائمة في السوق.

وبالتزامن مع هذه الخطوة التي تنتهك صلاحيات بلدية الخليل وكافة المعاهدات الدولية، تواصل قوات الاحتلال في إعلان آخر نيتها البناء في مدرسة أسامة ومحيطها مقابل منطقة "عين عسكر" المعروفة بموقف "الكراج".

وأكدت البلدية رفضها واستنكارها لهذا الإعلان الذي يتضمن تهديداً للبلدية بتجريدها من صلاحياتها في مختلف المواقع التي استولت عليها قوات الاحتلال، في إطار سياستها الرامية لتوسيع الاستيطان على حساب الأراضي والممتلكات الفلسطينية.

وشددت البلدية على مواصلة معركتها القانونية ومتابعة كافة الملفات والقضايا حتى تثبيت حقوق الفلسطينيين في هذه الممتلكات، وعدم المساس بها، لافتةً إلى أن البلدية تحركت وبشكل فوري لتشكيل ضغط دولي على الاحتلال من خلال قناصل وسفارات الدول الراعية لاتفاقيات ومعاهدات السلام، لوقف هذه القرصنة والاعتداء على ممتلكات ومقدرات الشعب الفلسطيني.

وناشدت البلدية المجتمع الدولي بكافة مؤسساته بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذه الانتهاكات والاعتداءات المستمرة على ممتلكات البلدية والمواطنين.