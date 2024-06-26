عرابي: "اسرائيل" تعيش أكبر انكشاف استراتيجي لأول مرة منذ 76 عاماً

-واشنطن شريكة الاحتلال في حرب الابادة على الفلسطينيين ولا خلاف حقيقي بيمهما كما يروّج

-العدوان على غزة تخطيط أمريكي يُنفذ بأيادٍ إسرائيلية

-زيارة غالانت إلى واشنطن تعكس اعتراف واشنطن بصمود المقاومة في غزة

-شمال فلسطين المحتلة، بعمقه الاستراتيجي سقط فعليًا أمام قدرات حزب الله الذي انتصر فعليا في الحرب

-حالة الارتباك الإسرائيلية تنعكس في تصريحات عسكرية سياسية متناقضة

-إسرائيل بالمعنى الاستراتيجي قد هزمت في هذه المواجهة مع غزة ولبنان

رام الله – وطن: قال الزميل معمر عرابي انه لا يوجد خلاف استراتيجي في العلاقة الأمريكية الإسرائيلية، وهو ما تؤكده استمرار المجازر على غزة، والتي كان آخرها استهداف عائلة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، مؤكدا "أن ما يحدث في غزة ليس فقط على مسمع ومرأى الأمريكيين، بل هو نتاج مشاركة فعلية في السلاح والتخطيط والتنفيذ."

وأكد عرابي في لقاء تلفزيوني، أن الاعتقاد بوجود خلافات جوهرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل هو وهم تروج له بعض وسائل الإعلام، موضحا أن التباين قد يكون في كيفية تصعيد العدوان والحصار، ولكن الاستراتيجيات الكبرى متفق عليها، إذ أن العدوان ينفذ بأيادٍ إسرائيلية ولكن بالتخطيط الأمريكي.

وحول زيارة وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت إلى واشنطن، أوضح عرابي أن الزيارة لم تأتِ بجديد، فالإدارة الأمريكية بدأت تدرك بعد تسعة أشهر من صمود الشعب الفلسطيني في غزة، أن أي حل لن يكون إلا بشروط المقاومة.

وأشار عرابي إلى التصريحات الأخيرة من قادة الاحتلال والتي بدأت تعترف بأن "المقاومة فكرة لا تموت"، مما يعكس اعترافًا ضمنيًا بأن استمرار العدوان لن يحقق سوى مزيد من القتل، بينما تتعرض غزة لإبادة جماعية واضحة.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تدرك الأبعاد الاستراتيجية لأي تصعيد مع لبنان أو حزب الله بالإضافة إلى ما يجري في غزة، مؤكداً أن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يدرك أن إسرائيل تشهد لأول مرة منذ 76 عامًا أكبر عملية انكشاف استراتيجي.

وأوضح عرابي أن شمال فلسطين المحتلة، بعمقه الاستراتيجي، قد سقط فعليًا أمام قدرات حزب الله الذي انتصر فعليا في الحرب، التي انتهت، عندما "عاد الهدهد" وعندما قال نصر الله ثلاثيته "حرب بلا اسقف ولا ضوابط ولا قواعد" وعندما ارسل رسالة "الى من يهمهم الامر"، وبالتالي اصبح الشمال بحكم انه سقط، وعندما قال نصر الله ان تحرير الجليل هو خيار ممكن، فلم يبقى من هذا الموقف الا ان نرى مقاتلي حزب الله على ابواب حيفا وعكا وتحرير الجليل، لذلك الامريكي يدرك خطورة هذه المرحلة، ويدرك خطورة توسع الحرب مع حزب الله لان ذلك يعني أن هناك "اليوم التالي" الذي يتحدثون عنه كثيرا، والذي سيكون للإسرائيلي وليس للفلسطيني.

ولفت عرابي ان الإسرائيلي والامريكي يعلمان ان حزب الله في عام 2006 ليس هو نفسه في عام 2024، والاحتلال يدرك ان إمكانيات الحزب في عام 2024 ليست هي في عام 2030، وبالتالي هو يلمس الخطورة الكامنة في التعامل مع الملف اللبناني.



وفيما يتعلق بتصريحات مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، حول السعي لحل دبلوماسي مع حزب الله، والأخبار المتضاربة حول الوضع في غزة، أكد عرابي أن هذه التصريحات المتناقضة تعكس حالة الارتباك التي تعيشها إسرائيل منذ 7 أكتوبر، مشيراً إلى أن هذه التناقضات هي نتاج صمود الشعب الفلسطيني وتزايد قوة المقاومة وأهمية وحدة الساحات.

وأوضح عرابي أن دخول الاحتلال في حرب مع حزب الله يحمل ثمنًا باهظًا، مما يضع إسرائيل والولايات المتحدة في موقف محير، لافتاً الى أن الاسرائيلي والامريكي يدركان ان الذهاب للحرب في الشمال له ثمن باهظ وعدم ذهابهم يترتب عليه ثمن أكبر، لذلك هم في حالة مرتبكة، لافتا " إذا اتخذوا قرار خوض حرب واسعة فهم يدركون تداعياتها."

واختتم عرابي حديثه بالتأكيد على أن الحرب في لبنان قد حسمت لصالح المقاومة، وأن إسرائيل تعيش حالة من التمرد داخل المنظومة العسكرية رفضًا للحرب. وأكد أن إسرائيل بالمعنى الاستراتيجي قد هزمت في هذه المواجهة، مما يعكس حجم التحديات التي تواجهها على جميع الأصعدة.