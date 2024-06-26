حريق كبير قرب قاعدة عسكرية للاحتلال بالقدس المحتلة

وطن: اندلع حريق كبير -مساء أمس الثلاثاء- قرب قاعدة عسكرية تابعة للاحتلال في منطقة جبل المشارف بالشطر الشرقي من القدس المحتلة، في حين اقتحمت قوات الاحتلال بلدة العيساوية بحثًا عن مشتبه بهم.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، في بيان، إن حريقا كبيرا اندلع بالقرب من قاعدة عوفريت، وتعمل 12 فرقة إطفاء على إخماده، ويتم التحقيق في اشتباه الحرق العمد.

وذكرت شرطة الاحتلال، عبر بيان، بأن الحريق لم يُسفر عن إصابات، وأنها تعمل مع فرق الإطفاء، إثر اندلاع حريق في منطقة مفتوحة بالقرب من "قاعدة عوفريت" والجامعة العبرية في القدس.

وأضافت أنه في هذه المرحلة لا يوجد أي خطر على السكان الذين يعيشون في المنطقة أو القاعدة العسكرية أو مستخدمي الطريق أو مبنى الجامعة أو المباني الأخرى.

وأفادت مصادر محلية في بلدة العيساوية بالقدس بأن عملية اقتحام قوات الاحتلال للبلدة تمت عقب الاشتباه بإلقاء زجاجة حارقة أدت لاندلاع حريق قرب معسكر عوفريت.

المصدر : الجزيرة + الأناضول.