مسؤول عراقي ينفي طلب حركة حماس نقل قيادتها إلى بغداد

رام الله - وطن: نفى مسؤول في الحكومة العراقية تقارير إعلامية عن طلب حركة حماس، نقل قيادتها من العاصمة القطرية الدوحة إلى بغداد، وذلك في أعقاب نفي الحركة أيضا نيتها الانتقال من قطر إلى العراق.

وقال المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي فادي الشمري: "لا يوجد افتتاح أو مقر رسمي كما تم ترويجه، ولم نتسلم طلبا بانتقال قادة حماس أو فتح مكتب رسمي في العراق".

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصدر آخر مقرب من الحكومة العراقية، أن "حماس لم تطلب من بغداد فتح مكتب أو انتقال مقراتهم إليها، وكل ما يتم تداوله بهذا الصدد عارٍ عن الصحة".

وفي وقت سابق، نفى عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، عزت الرشق، ما نشر في وسائل إعلام عربية وغربية عن نية الحركة الانتقال من قطر إلى العراق.