مسؤول أميركي سابق: حزب الله مرتاح نسبياً.. وحرب واسعة تعني كارثة للاحتلال

وطن: تحدث تقرير لمساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون "الشرق الأدنى" السابق، "ديفيد شينكر"، في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، عن موقف حزب الله و"إسرائيل"، في وقتٍ تزداد مخاطر توسّع الحرب في المنطقة.

وذكر شينكر أنّ "حزب الله يبدو مرتاحاً نسبياً، وليس في عجلة من أمره لتقديم تنازلات لإسرائيل"، فيما "حكومة الاحتلال هي التي تتعرض لضغوط لتغيير الوضع الراهن في جنوبي لبنان"، و"لتسهيل" عودة المستوطنين إلى الشمال.

وأضاف أنّ "ليس لدى جيش الاحتلال أي أوهام بشأن ما تعنيه الحرب مع حزب الله"، إذ إنّها "من الممكن أن تكون الأكثر تكلفة، من حيث الخسائر العسكرية والمدنية، وكذلك الأضرار في البنية التحتية في تاريخ إسرائيل"، فبالإضافة إلى قتال حزب الله، "قد تجد "إسرائيل" نفسها في حالة حرب مع إيران".

ورأى التقرير أنّه "لا يزال من الممكن تجنب الحرب"، خصوصاً مع "اقتراب المراحل النهائية من الحملة العسكرية في رفح، حيث من المتوقع نهاية العمليات القتالية الكبرى في الأسابيع المقبلة".

ولكن "في غياب موقف رسمي لوقف إطلاق النار بين دولة الاحتلال وحماس، فمن غير المرجح أن يكف حزب الله عن ذلك بشكل كامل"، وخاصةً إذا "استمرت دولة الاحتلال، كما هو متوقع، في استهداف المدنيين، واستهداف تشكيلات حماس التي عادت إلى الظهور بشكل دوري".

وأوضح، في هذا السياق، أنّ "حزب الله لا يريد حرباً واسعة النطاق، ولكنّه ملتزم بمواصلة حملة المقاومة ضد دولة الاحتلال حتى يجري التوصل إلى وقف رسمي لإطلاق النار بين "إسرائيل" وحماس".

وأشار التقرير، في الإطار، إلى المساعي الأميركية لتجنب توسيع الحرب مع لبنان، والتي يُمارسها المبعوث الأميركي عاموس هوكستين، معتبراً أنّ "إدارة بايدن تبدو مقصرة في هذا الشأن، إذ إنّ الوقت ينفد لمنع التدهور".