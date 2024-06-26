نشطاء يلاحقون "يوآف غالانت" في واشنطن احتجاجا على جرائم جيشه في قطاع غزة

وطن: تظاهر نشطاء واعضاء في منظمات حقوقية وانسانية ضد زيارة وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت الى واشنطن، أمام مقر اقامته، وأمام المؤسسات الحكومية الأميركية، التي التقى خلالها بالمسؤولين الأميركيين، احتجاجا على تصريحاته العنصرية، ودوره الإجرامي في ارتكاب الجرائم خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة، التي خلفت ما يقارب الأربعين ألف شهيد، وعشرات آلاف الجرحى.

ولاحق النشطاء وزير جيش الاحتلال اثناء اقامته في أحد فنادق العاصمة الأميركية، وتنقله في واشنطن لإيصال رسالة الى الحكومة الأميركية بأنه شخصية غير مرغوب فيها، لمساهمته في الابادة الجماعية في قطاع غزة، واعتباره "مجرم حرب"، من المتوقع صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.

ورفع النشطاء العلم الفلسطيني وصور أطفال استشهدوا خلال هذه الحرب المدمرة، لتذكير العالم بالجرائم التي ارتكبها قادة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، على مدار الأشهر الثمانية الماضية.