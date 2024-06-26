الاحتلال يعتقل 11 مواطنا من الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، 11 مواطنا من محافظة الخليل.

وذكرت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن حمد يوسف حمد سمامرة من بلدة الظاهرية، وصهيب خالد الخطيب وحسين طبيش ومحمود محمد أبو وردة ومن مخيم الفوار، واسماعيل العواودة ويونس محمد محسن المسالمة ومنير ابراهيم العمايرة وعماد جاد الله ويوسف نصار وجاد الله رجوب وثائر جهاد خليل ابو سندس ومن بلدة دورا، واقتادتهم عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها إلى جهة غير معلومة.

كما استدعت قوات الاحتلال الشاب محسن المسالمة لمراجعة مخـابراتها، واقتحمت مقهى ببلدة الظاهرية تعود ملكيته للمواطن وائل عويمر وعاثت بمحتوياته خرابا.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الاسمنتية والسواتر الترابية.