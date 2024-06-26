شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على بيت لاهيا ونسف عدة منازل بمدينتي غزة ورفح

وطن: استشهد ثلاثة مواطنين على الأقل وأصيب 12 آخرين، بعد منتصف الليلة، جراء غارة للاحتلال استهدفت منزلا في بيت لاهيا، بينما تم نسف عدة منازل بمدينتي غزة ورفح.

وقالت مصادر محلية، إن 3 شهداء قضوا، و12 آخرين على الأقل أصيبوا بجروح، بينهم أطفال ونساء، جراء قصف الاحتلال لمنزل في بيت لاهيا.

في غضون ذلك، نسفت قوات الاحتلال العديد من منازل المواطنين في المناطق الجنوبية الغربية لمدينة غزة، وفي حي الزيتون وفي مدينة رفح.

وشهدت مناطق الحي السعودي ووسط وغرب مدينة رفح، وشمال شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، قصف مدفعي اسرائيلي عنيف، بينما شنت طائرات الاحتلال غارة على مخيم النصيرات وسط القطاع.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، بحسب مصادر طبية، إلى 37.658 شهيدا، و86.237 مصابا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، ، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.