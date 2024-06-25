طوفان الأقصى في اليوم 264.. الاحتلال يواصل حرب الابادة ويستهدف مراكز ايواء النازحين

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ264، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي مراكز وخيام إيواء النازحين والمنازل المأهولة بالسكان بشكل مباشر.

واعلن الدفاع المدني في قطاع غزة إنّ هناك أكثر من 10 آلاف مفقود إثر الحرب المجرمة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من ثمانية أشهر لا يزالون موجودين تحت الأنقاض، وأنّ الاحتلال استهدف متعمدًا 5 مقار للنازحين خلال أقل من 48 ساعة، مؤكدًا أنّه يتعمّد استهداف طواقم الدفاع المدني أثناء عملهم.

وأعلنت الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 37658 شهيدًا و86237 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي..

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ264:

12:08 | قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الشرقية في مدينة نابلس.

12:08 | طيران الاحتلال ينفذ غارة تستهدف بلدة شبعا جنوب لبنان.