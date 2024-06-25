القوات المسلحة اليمنية: نفذنا عملية عسكرية نوعية ضد سفينة إسرائيلية في البحر العربي بصاروخ باليستي جديد

وطن: أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت السفينة الإسرائيلية "MSC SARAH V" في البحر العربي.

وأوضح سريع أن العملية كانت دقيقة ومباشرة.

واوضح شريع ان العملية النوعية نُفذت باستخدام صاروخ باليستي جديد دخل الخدمة بعد الانتهاء بنجاح من العمليات التجريبية، ويتميز الصاروخ بالقدرة على إصابة الأهداف بدقة وعلى مسافات طويلة، وقد أثبتت هذه العملية ذلك.

وأكد ان استهداف السفينة الإسرائيلية جاء انتصاراً للشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورداً على مجازر الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة.

وأكد سريع ان القوات المسلحة اليمنية ستستمر في تطوير قدراتها العسكرية لتعزيز دورها الجهادي لإسناد المقاومة الفلسطينية عسكرياً وللدفاع عن اليمن في مواجهة العدوان الأمريكي البريطاني.

وشدد العميد سريع على أن عمليات القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف إلا بإيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.