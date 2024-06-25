مستوطنون يتلفون أثاثا ومحاصيل زراعية للمواطنين جنوب الخليل

وطن: أتلف مستوطنون مسلحون، اليوم الثلاثاء، أثاثا منزليا ومحاصيل زراعية للمواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل.

وذكرت مصادر محلية، ان مجموعة من المستوطنين المسلحين هاجموا غرفة سكنية للمواطن فريد حمامدة في منطقة "فتح سدرة" بمسافر يطا، ودمروا ما فيها من أثاث ومستلزمات، كما أطلق مستوطنون قطعان مواشيهم في محاصيل المواطنين الزراعية، وأشجار الزيتون المثمرة، في منطقة "اخلال العدرة" في واد الجوايا، وسوسيا وأتلفوا ما فيها من أشجار ومزروعات.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الاعتداءات تتكرر وتتوسع بشكل يومي وبوتيرة متصاعدة خاصة في هذا الوقت، بهدف ضرب الموسم وتدمير المحاصيل الزراعية ومنع المواطنين من الوصول الى حقولهم وحصادها، بالاضافة الى مطاردة الرعاة وحرمانهم من المراعي، التي تعتبر المقوم الرئيسي للثروة الحيوانية مصدر الدخل الأساسي للأهالي في تلك المناطق، بهدف الضغط عليهم وتهجيرهم لصالح الاستيطان.