قرار التجنيد الاجباري ضربة من العيار الثقيل لحكومة نتنياهو

كتب إسماعيل مسلماني: هل الحرديم سيسقطون ويفككون الحكومة بعد أحداث قنبلة وسط خضم الحرب؟ هل يضحي الأحزاب الحرديم وتحديدا حزب شاس ويهودت

هتوراة عن الحكومة؟ هل المسألة دينية ام سياسية أو أيدلوجية؟

ملخص القرار:

قضت محكمة الاحتلال العليا بالإجماع بأنه يجب على الدولة تجنيد اليهود المتشددين. ولا تملك الدولة سلطة الامتناع عن تجنيد جميع طلاب المدارس الدينية، ولا يتضمن الحكم تعليمات صريحة بشأن عدد المجندين، وسيتم تجميد ميزانيات الاجتماعات اعتبارا من 9 أغسطس.

وأخيرا وبعد سنوات طويلة حول قانون إعفاء التجنيد للحرديم وكان متوقعا ان قضاة المحكمة من دعاة حقوق الانسان والديمقراطية وكل الشكاوى حول التجنيد سبب حق المساواة ولكن بالحرب ظهرت على السطح بشكل ممكن ان يحدث انفجار وتصادم وتصدع من العيار الثقيل.

وقالت عضو الكنيست كارين الهرير (يش عتيد) ردا على قرار المحكمة العليا بشأن الإعفاء من التجنيد لليهود المتشددين أن "لجنة موسعة من تسعة قضاة حكمت بالإجماع - لا يوجد مجال لإعفاء لا يوجد مجال أكبر للتمييز بين الدم والدم، فلا مجال للمساس بأمن مواطني إسرائيل، بالتأكيد خلال حملة متعددة الساحات. هذا هو الوقت المناسب والفرصة لتصحيح الظلم التاريخي، وهذا هو الوقت المناسب لضمان الصمود الوطني. "في ائتلاف نتنياهو، حان الوقت لتجاوز الاعتبارات السياسية.

ولابيد: قال القانون يجب ان يطبق على الحرديم الان وعدم تنفيذ يعني خيانة الجيش.

الوزير مئير بروش من الأحزاب الحردية (لا توجد قوة في العالم تستطيع اجبار طلاب المعاهد على التجنيد وقرار المحكمة يؤدي دولتين داخل إسرائيل )

أما الوزير يتسحاق عن حزب شاس قرار مؤسف ومخيب للآمال التوراة أساس اليهودي وإنشاء إسرائيل جاءت للشعب اليهودي

السؤال المطروح الآن هو كيف ستفسر المشورة القانونية للحكومة، برئاسة غالي بيهارف ميارا، التي سمحت للحكومة بأن يكون لها تمثيل منفصل في المحكمة العليا، القرار المتعلق بالشكل الذي سيعمل به جيش الدفاع الإسرائيلي الآن - وكذلك فيما يتعلق بمسألة الميزانيات. نلاحظ أن الحكم لا يتضمن توجيهًا صريحًا بشأن عدد أوامر التجنيد التي يجب أن يتلقاها طلاب المدارس الدينية، وتقول محكمة العدل العليا عمليًا إنها ستكمل التجنيد تدريجيًا (3000 هذا العام بالإضافة إلى أولئك الذين تم تجنيدهم بالفعل) التجنيد، كما جاء في جلسة المحكمة العليا رهناً بقرار إداري قانونياً

بأن على الدولة تجنيد اليهود المتشددين وعدم تمويل المدارس الدينية التي لم يتم إعفاء طلابها من الليكود: "الحل الحقيقي لمشكلة التجنيد ليس المحكمة العليا حكم سيكون ساري المفعول لفترة قصيرة فقط، لكنه مكتمل لقانون التجنيد التاريخي، الذي يتم إعداده حاليًا للقراءة الثانية والثالثة في لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، ومن الغريب أن تنظر المحكمة العليا في قراره هذا بـ 76 لقد امتنعت إسرائيل منذ سنوات عن فرض التجنيد الإجباري للمعاهد الدينية، وهي تفعل ذلك الآن بالضبط، عشية الانتهاء من قانون التجنيد التاريخي وعندما كان التجنيد الأخير لليهود المتشددين هو الأعلى على الإطلاق. القانون تمت صياغته من قبل مؤسسة الدفاع عندما كان بيني غانتس وزيرا للدفاع وتم تمريره بالقراءة الأولى بدعم من بينيت ولابيد وليبرمان. والآن فجأة يعارض بينيت ولابيد وليبرمان وغانتس القانون لأنهم غير مهتمين بتجنيد الحريديم بل بإسقاط الحكومة.

وهاجم رئيس حزب شاس، أرييه درعي، الحكم قائلا: "لقد نجا الشعب اليهودي من الاضطهاد والمذابح والحروب فقط بفضل الحفاظ على تفرده - التوراة والوصايا. هذا هو سلاحنا السري ضد كل الأعداء، كما وعدنا". من قبل خالق العالم. حتى هنا، في دولة اليهود، جنبًا إلى جنب مع محاربينا الأعزاء الذين يقاتلون الأعداء، سنواصل حراسة مجتمع طلاب التوراة الذين يحافظون عليه تحت الضغط قوتنا الخاصة وخلق المعجزات في الحملة لا توجد قوة في العالم لقطع شعب إسرائيل عن دراسة التوراة وكل من حاول ذلك في الماضي فشل فشلا ذريعا. لن يلغي الحكم التعسفي. جمعية طلاب التوراة في إسرائيل، وهو الفرع الذي نجلس عليه جميعًا"

من نتائج الحرب التصدع والانقسام افقيا وعموديا فان امام نتنياهو الان الذهاب الى انتخابات او ان الشارع الإسرائيلي يشهد حربا أهلية غير مسبوقة.