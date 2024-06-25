"مساواة"تطلق منصة تعنى بحقوق الأقليات

وطن: أطلق المركزُ الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء “مساواة” بالتعاون مع مؤسسة الملتقى المدني الدولية وبدعم من مجموعة حقوق الأقليات MRG منصة الكترونية تعنى بحقوق الأقليات في فلسطين وعلى وجه الخصوص ذويذوات الإعاقة والبدو.

وتتيحُ المنصةُ لكافة المهتمين بحقوق الأقليات افراداً وجماعات إبداء رأيها وتدوينه على ذات المنصة او نشر ما يكون قد صدر عنها من بيانات او أوراق موقف او مذكرات تتصل بتلك التشريعات وبحقوق الأقليات.

كما تُعنى المنصة بالشكاوى الفردية والجماعية بشأن أي انتهاكٍ قد تتعرض له حقوق ذويذوات الإعاقة والبدو.

كما خٌصصت المنصة لاستخراج وتوثيق المعلومات المتصلة بالشكاوى من حيث عددها ونوعها والإجراءات المتخذة بشأنها سواء من قبل مساواة او الجهات الرسمية ذات العلاقة بما فيها إجراءات المسائلة وإزالة اثار الانتهاك وضمان حقوق المتعرضينالمتعرضات للانتهاكات ، وكذا عدد التشريعات الجديدة المتعلقة بحقوق الأقليات.

بإمكان سائر المواطنينالمواطنات والمؤسسات الدخول والاطلاع والمساهمة في المنصة عبر التطبيق التالي:

http://www.wusawa.ps

ومن ثم الضغط على زاوية ” حقوق الأقليات ” واختيار ما يحتاجه من المنصة .

لمزيد من المعلومات بالإمكان الاتصال على ارقام ” مساواة” التالية:

022424866

0568501015

0599117999