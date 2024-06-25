بعد استشهاد شقيقته في مجزرة للاحتلال.. هنية: الدماء لن تزيدنا إلا يقيناً بالانتصار

وطن: أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، أنّ دماء شقيقته أم ناهض وأبنائها وأحفادها تختلط بدماء الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، وكل أماكن وجود الشعب الفلسطيني، ولن تزيده "إلا ثباتاً على الموقف ورسوخاً في المسار ويقيناً بالانتصار".

واحتسب هنية شقيقته وأفراد عائلتها شهداء، مؤكداً أنّهم "فازوا بالشهادة في منزلة مباركة ومعركة خالدة منتصرة".

وتقدّمت لجان المقاومة في فلسطين بالتعازي من هنية وكل العائلات التي تعرّضت، ولا تزال، لإبادة الاحتلال، مشددةً على أنّ استمرار المجازر بدعم وتشجيع من الولايات المتحدة والغرب، ومباركة من أنظمة التطبيع، لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني.

يُذكر أنّ الاحتلال ارتكب مجزرةً بحق عائلة هنية، أسفرت عن ارتقاء 10 من أفرادها، بينهم أم ناهض، حيث استهدف منزلاً لها في مخيم الشاطئ، غربي مدينة غزة، فجر اليوم الثلاثاء.

وحمّلت الحركة الإدارة الأميركية المسؤولية عن استمرار حرب الإبادة ضدّ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، عبر استمرارها في منح حكومة الاحتلال و"جيشها" المجرم الغطاء السياسي والعسكري، إلى جانب الوقت لإنجاز مهمة التدمير والإبادة في القطاع.

وليست هذه المرة الأولى التي يستهدف الاحتلال أفراداً من عائلة هنية، ففي في الـ10 من نيسان/أبريل الماضي، الذي تزامن مع أول أيام عيد الفطر، اغتال 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحماس، و4 من أحفاده. كما ارتقت حفيدة شابة له في الـ11 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.



وانسحب استهداف أفراد من عائلة هنية خلال "طوفان الأقصى" على الضفة الغربية، حيث اعتقلت قوات الاحتلال شقيقته صباح من منزلها في بلدة تل السبع في النقب، جنوبي الأراضي المحتلة عام 1948، وذلك في مطلع نيسان/أبريل.