سارة نتنياهو: "رؤساء الجيش يريدون تنفيذ انقلاب عسكري ضد زوجي"

وطن: اتهمت زوجة رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو"، "سارة نتنياهو"، رؤساء جيش الاحتلال بأنّهم "يريدون تنفيذ انقلاب عسكري" ضد زوجها، بحسب ما أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية.

أتى ذلك خلال لقاء جمعها مع عائلات الأسرى لدى المقاومة في قطاع غزة، الأسبوع الماضي، حيث "كررت سارة نتنياهو عدة مرات قولها إنّه ليس لدينا ثقة بكبار مسؤولي الجيش".

وخلال الحوار، قاطعتها عائلات الأسرى، قائلين لها إنّه لا يمكن لها القول بأنها لا تثق بـالجيش، لأنّ "مصير الأسرى مرتبط به".

وأوضحت سارة نتنياهو في كلامها قائلةً إنّ "عدم ثقتها ليس بالجيش كله، بل بقادته رفيعي المستوى"، وقالت بحدة إنّهم "معنيون بتنفيذ انقلاب، مكررةً ذلك أكثر من مرة".

وفي وقتٍ سابق هذا الشهر، هاجم نتنياهو قادة الجيش في اجتماع للحكومة، وقال إنّ "إسرائيل دولة لها جيش لا جيش له دولة"، مضيفاً: "من أجل الوصول إلى هدف القضاء على قدرات حماس، اتخذت قرارات لم تكن دائماً مقبولة لدى الجيش".