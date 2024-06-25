الجنرال بريك: حرب على لبنان ستؤدي الى تدمير كبير ونتائج كارثية

رام الله - وطن: حذر مفوض شكاوى جنود الاحتلال الجنرال المتقاعد يتسحاق بريك، من تداعيات إمكانية شن حرب واسعة على لبنان تحت قيادة رئيس الحكومة "بنيامين نتنياهو".

ووصف بريك هذه الخطوة بأنها قد تؤدي إلى "خراب الهيكل الثالث"، مشيراً إلى ذلك سيؤدي الى تدمير كبير ونتائج كارثية محتملة.

واتهم الجنرال المتقاعد نتنياهو وأعضاء حكومته بأنهم قد يقودون دولة الاحتلال إلى حرب في الشمال لأسباب سياسية وشخصية، واصفاً إياهم بأنهم "يضحون بشعب "إسرائيل" طمعاً بالحفاظ على السلطة".

وأضاف بريك أن قيادة الاحتلال تعاني من انعدام ترجيح رأي، معتبراً أن نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت ورئيس أركان جيش الاحتلال هيرتسي هليفي قد يقررون الدخول في حرب بما يؤدي إلى مصير مأساوي ، وهم يدركون أنهم لن يتمكنوا من العودة إلى المناصب بعد ذلك.