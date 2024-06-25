الخزعلي: مصالح أمريكا في خطر إذا هاجمت "إسرائيل" لبنان

وطن: حذر الأمين العام لعصائب اهل الحق في العراق الشيخ قيس الخزعلي، الولايات المتحدة من تداعيات دعمها لدولة الاحتلال، مؤكداً أن هذا الدعم يعرض مصالح أمريكا في المنطقة والعراق لخطر الاستهداف، خاصة في حال توسيع الاحتلال هجماته على لبنان وحزب الله.

كما أكد الخزعلي أن موقف العراق موحد في دعم الفلسطينيين ومناهضة جرائم الاحتلال الإسرائيلي، معبراً عن استياءه من عدم اتخاذ الدول الكبرى إجراءات فعالة لإنهاء الأزمة في غزة، معتبراً استمرارها في دعم دولة الاحتلال تبريراً للجرائم المستمرة هناك.