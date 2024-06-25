عشرات الجنود من احتياط جيش الاحتلال يرفضون الخدمة العسكرية في غزة

وطن: أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية بأن عشرات جنود الاحتياط في جيش الاحتلال أعلنوا رفضهم العودة للخدمة العسكرية في قطاع غزة، حتى لو تعرضوا للعقوبات.

يأتي هذا في ظل استمرار التقارير عن مغادرة المئات من جنود الاحتياط دولة الاحتلال شهريا دون إبلاغ القيادة العسكرية، خلال الحرب المستمرة في غزة، حيث تكبدت قوات الاحتلال خسائر كبيرة في الأشهر الأخيرة.

وأقرت الهيئة العامة "للكنيست" مشروع قانون برفع سن الإعفاء من الخدمة العسكرية للاحتياط في جيش الاحتلال مؤقتا، بهدف منع تسريح الجنود الاحتياطيين الذين اقتربوا من سن الإعفاء والمشاركين حاليا في القتال.

ويشمل مشروع القانون رفع سن الخدمة للجنود الاحتياط إلى 41 عاما بدلا من 40، وللضباط إلى 46 عاما بدلا من 45، بالإضافة إلى رفع سن الإعفاء في بعض المهن الحيوية إلى 50 عاما.

المصدر: الجزيرة+ هآرتس