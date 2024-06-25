الرئيس محمود عباس يهنئ عصفور على توليه رئاسة الجامعة ويؤكد دعمه ومؤازرته

وطن: استقبل الرئيس محمود عباس وفدا من الجامعة العربية الأمريكية ضم كلا من، رئيس مجلس إدارتها المؤسس الدكتور يوسف عصفور، والقائم بأعمال رئيس الجامعة الدكتور براء عصفور، بحضور عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور زياد أبو عمرو.

في بداية اللقاء، رحب الرئيس بضيوفه، وهنأ الدكتور براء عصفور على توليه منصب القائم بأعمال رئيس الجامعة العربية الأمريكية، وأكد على تقديم الدعم والمؤازرة له، مشيرا إلى أهمية التعليم في دولة فلسطين ودعمه الدائم لهذا القطاع.

بدوره، وجه الدكتور يوسف عصفور رئيس مجلس إدارة الجامعة العربية الأمريكية المؤسس شكره للرئيس على توجيهاته الكريمة، في دعم المسيرة التعليمية والبحثية للجامعات الفلسطينية، وقال "أن الجامعة العربية الأمريكية تسير بناء على توجيهاتكم الكريمة وتشهد تطورا في تقديم الخدمات الطبية والصحية والأكاديمية والبحثية والتكنولوجية والهندسية لأبناء الشعب الفلسطيني، بالإضافة الى أن الجامعة افتتحت، تحت رعايتكم، العديد من الكليات الطبية والتكنولوجية والعلمية التي تلبي حاجة العصر

من جهته، شكر الدكتور براء عصفور القائم بأعمال رئيس الجامعة العربية الأمريكية الرئيس على الاستقبال، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تعطينا قوة وعزيمة للاستمرار والتقدم، مؤكدا أن فخامته راعي المسيرة الأكاديمية في فلسطين وراعي الشباب.

وأكد الدكتور براء على أن الجامعة العربية الأمريكية تقدم جميع إمكانياتها الأكاديمية والإدارية وطاقمها لخدمة الوطن ومؤسساته وشعبنا في جنين ورام الله بل وكل فلسطين، مشيرا إلى أن الجامعة تضم طلبة وطواقم من كل مناطق فلسطين التاريخية، وتستحق ان يطلق عليها جامعة الكل الفلسطيني، لأنها جمعت كافة أطياف الشعب الفلسطيني من شمالها إلى جنوبها، فترى ابن الناصرة يجتمع مع ابن نابلس، وابن جنين يدرس الى جانب ابن سخنين، وابن القدس ينجز بحثا علميا الى جانب ابن حيفا، ونتأمل ان نجتمع بأبناء قطاع غزة ويلتحقوا بأسرة الجامعة العربية الأمريكية قريبا.

وذكر أيضا أن الجامعة تستقطب العديد من الكفاءات الدولية من محاضرين وباحثين، لتقديم تعليم نوعي في فلسطين، مشددا على أن الجامعة اليوم وصلت إلى العالمية، واحتلت جزء مهما في الخارطة الدولية، وحصلت على العديد من الاعترافات الدولية، كما حصلت الجامعة على العديد من الجوائز الدولية كان آخرها حصول مجلة الجامعة على أفضل مجلة بحث علمي على المستوى العربي.

وفي ختام اللقاء قدم الوفد الشكر للرئيس على استقباله لهم متنمين له التوفيق في حماية المشروع الوطني في هذه الظروف الصعبة.