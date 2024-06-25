الإعلام العبري يكذّب رئيس أركان "الجيش": لواء رفح التابع لحماس لم يُفكّك

وطن: أكد المحلل العسكري في القناة الـ"14" العبرية، نوعام أمير، أنّ حديث رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال، هرتسي هاليفي، عن تفكيك لواء رفح في كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، غير صحيح.

وأوضح أمير أنّ اللواء "ببساطة لم يُفكَّك، بل ينتقل من مكان إلى آخر، عبر الأنفاق ومع الأسرى المحتجزين"، مشكّكاً في جدوى الاستراتيجية التي يتبّعها جيش الاحتلال.

وأشار المحلل العسكري في حكومة الاحتلال إلى أنّ معظم المقاومين من لواء رفح ما زالوا على قيد الحياة، مؤكداً: "ليس من الصحيح وصف ذلك باللواء الذي فُكِّك".

يُذكر أنّ ما قاله أمير يأتي بالتوازي مع انتقاد عضو حزب "الليكود" في حكومة الاحتلال عميت هاليفي أداء جيش الاحتلال في قطاع غزة، مشدداً على أنّ الحديث عن "تفكيك كتائب رفح كلام فارغ"، وأنّ رئيس هيئة الأركان "لا يقول الحقيقة" لدى حديثه عن تفكيك كتائب حماس في رفح.

في السياق نفسه، أكد مسؤول كبير في حكومة الاحتلال، في وقت سابق، أنّ القتال الذي يخوضه "الجيش" ضدّ حماس والمقاومة في رفح أكثر حدّةً مما هو عليه في مناطق أخرى من القطاع، بما فيها مدينة غزة، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

وأوضح المسؤول في حكومة الاحتلال أنّ حماس حضّرت نفسها للقتال في رفح خلال الأشهر الماضية، مشيراً إلى أنّها استفادت من الدروس والتكتيكات التي اتّبعها جيش الاحتلال في مناطق أخرى.



