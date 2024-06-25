الاحتلال يهدم منزلا في منطقة "فرش الهوى" غرب الخليل

وطن: هدمت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، منزلا في منطقة "فرش الهوى" غرب الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال داهمت المنطقة وهدمت منزل شقيقه تامر، وتبلغ مساحته 200 متر مربع، ويقطنه برفقة عائلته المكونة من 10 افراد، مشيرا إلى أن البناء مكون من ثلاث طبقات وبئر ماء واسوار خارجية.

وبين أن قوات الاحتلال داهمت المنزل وباشرت بالهدم، وأن البناء المذكور مرخص من قبل بلدية الخليل ولديهم كافة الأوراق الثبوتية الخاصة بملكية الأرض.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن سلطات الاحتلال نفذت 47 عملية هدم، طالت 66 منشأة منها 35 مسكنا مأهولا، و5 غير مأهولة، و15 منشأة زراعية وغيرها، في الضفة الغربية بما فيها القدس، خلال شهر أيار/ مايو الماضي.