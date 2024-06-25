مستشار "الأمن القومي" في حكومة الاحتلال: القضاء على حماس سيستغرق وقتاً طويلاً

وطن: أعلن مستشار الأمن القومي في حكومة الاحتلال، "تساحي هنغبي"، اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال سيبدأ خلال الأيام المقبلة تنفيذ خطة في شمال قطاع غزة بهدف إيجاد بدائل لحركة حماس.

جاء ذلك خلال حلقة نقاش لهنغبي في مؤتمر هرتسليا في جامعة رايخمان، حيث واجه استهجاناً من الحضور قبل بدء كلمته، وتعبيرات الاحتجاج على الأوضاع في غزة وصوت أسرى الحركة الذين لم يسمح لهم بالمشاركة.

أشار هنغبي إلى أن الوقت ليس في صالح المختطفين ولكنه متفائل بالضغوط الكبيرة المفروضة على قطر لممارسة ضغط على حماس.

وأكد أن القضاء على حماس يتطلب وقتاً طويلاً، مع تأكيده على أن إعادة الرهائن ليست أهمية أقل بل هدف مهم في إستراتيجية الحكومة.

وأوضح هنغبي أنه لا يمكن القضاء على حركة حماس كفكرة، معرباً عن رؤيته لبديل عن حكمها من خلال قيادات محلية تعيش جنباً إلى جنب مع "إسرائيل".

وأضاف بأن الولايات المتحدة ودولاً عربية تلعب دوراً رئيسياً في تحديد المستقبل السياسي لغزة بعد حماس.