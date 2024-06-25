الصحة في غزة: نقص حاد في الأدوية بمستشفيات غزة يهدد حياة المرضى

وطن: أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بأن المستشفيات والمراكز الصحية تواجه أزمة خانقة بسبب نقص حاد في الأدوية والمهمات الطبية الضرورية، مما يعرض حياة العديد من المرضى والمصابين للخطر في ظل استمرار عدوان الاحتلال على القطاع وسيطرته على المعابر الحدودية، مما أدى إلى إغلاقها وتقييد حركة السلع والإمدادات الطبية الحيوية.

وأكدت الصحة في بيان صحفي مقتضب أن الأدوية الناقصة بشكل حاد تشمل "أدوية الاستقبال والطوارئ، التخدير، العناية المركزة، والعمليات الجراحية"، بالإضافة إلى نقص حاد في إمدادات "مرضى الأورام ومرضى غسيل الكلى، خاصة الأطفال"، مما يعرض حياة أكثر من 1000 مريض غسيل كلوي للخطر.

وناشدت الوزارة جميع المؤسسات الدولية والأممية والجهات المانحة بالتدخل الفوري لتوفير الأدوية والمهمات الطبية الضرورية، من أجل إنقاذ حياة المرضى والمصابين الذين يواجهون أزمة صحية حادة نتيجة هذا النقص الكارثي.