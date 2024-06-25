ورشة عمل حول إدارة الجودة الشاملة لطلبة كلية الأعمال في الجامعة العربية الامريكية

رام الله - وطن: نظم قسم إدارة الاعمال في كلية الاعمال في الجامعة العربية الامريكية ورشة عمل لطلبة القسم حول اهم التطبيقات العملية الحديثة في مجال إدارة الجودة الشاملة، تم فيها استضافة الأستاذ محمد محاميد مدير دائرة الجودة في مستشفى ابن سينا والخبير المعتمد من الرابطة الوطنية لجودة الرعاية الصحية الامريكية.

وافتتح الورشة الدكتور رائد عرقات المحاضر في قسم إدارة الاعمال بكلمة رحب فيها بالحضور واكد على أهمية التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص بهدف تعزيز المعرفة وبناء المهارات المطلوبة للخريجين ودمجهم في سوق العمل الفلسطيني.

من جهته، تحدث الأستاذ محمد محاميد عن الدور الاستراتيجي لوظيفة الجودة في قطاعات الاعمال على اختلاف نشاطها او حجمها، متطرقا الى اهم التحديات التي تواجه المتخصصين في مجال الجودة في بيئة عمل تتسم بالديناميكية، بالإضافة لاهم ممارسات واستراتيجيات الجودة المطبقة في مؤسسات القطاع الخاص في ظل التحول الرقمي في أداء المؤسسات، واستعرض محاميد أمثلة من الواقع الفلسطيني حول كيفية استخدام الذكاء الصناعي في التحسين المستمر لجودة الخدمات على وجه التحديد.