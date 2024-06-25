الاحتلال يقتلع عشرات أشجار الزيتون في أم الريحان بمحافظة جنين

وطن: اقتلعت جرافات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، 60 شجرة زيتون من أراضي قرب يعبد غرب جنين، داخل جدار الفصل العنصري، وجرَّفت مساحات واسعة من أراضيها.

وأفاد رئيس مجلس قروي أم الريحان مجدي زيد إن جرافات الاحتلال اقتلعت عشرات أشجار الزيتون دون سابق إنذار، وجرفت الأراضي الواقعة داخل جدار الفصل العنصري شمال غرب جنين بمنطقة يعبد، في المنطقة المسماة "ج"، تعود ملكيتها للمواطن روحي كامل زيد.

وأشار زيد إلى أن الأرض تبلغ مساحتها 3 دونمات، ومزروعة بأشجار الزيتون والأشجار المثمرة.