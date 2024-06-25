بينهم شقيقته.. استشهاد 10 أفراد من عائلة إسماعيل هنية

وطن: استشهد 10 فلسطينيين من عائلة رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية بينهم شقيقته، في قصف للاحتلال استهدف منزلهم في مخيم الشاطئ غرب غزة الليلة الماضية.

وذكرت مصادر صحفية أن عددا من أفراد عائلة هنية الذين كانوا في المنزل لا يزالون تحت الأنقاض، وأكدت أن جل الشهداء الذين قضوا في الغارة الإسرائيلية من النساء، فيما تستمر محاولات البحث عن ناجين، وأن أعداد شهداء الغارة التي استهدفت منزل هنية مرجح بالارتفاع.

ومنذ الليلة الماضية، يكثِّف جيش الاحتلال غاراته على مخيم الشاطئ، كما استهدف مدرسة إيواء تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مما أدى لاستشهاد العشرات، بينهم أطفال.

وفي 10 أبريل/نيسان الماضي، استشهد 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وعدد من أحفاده في غارة من طائرات الاحتلال على سيارة مدنية بمخيم الشاطئ في مدينة غزة.

وزعم جيش الاحتلال حينها أنه اغتال أبناء هنية لأنهم "كانوا في طريقهم لتنفيذ هجوم".

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 37 ألفا و626 شهيدا، و86 ألفا و98 جريحا، جلهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

المصدر: الجزيرة.