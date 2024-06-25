بوليتيكو: رسالة أمريكا لحزب الله "لا تعول علينا لمنع إسرائيل من الهجوم عليك لأننا سندعمها"

وطن: شرت مجلة “بوليتيكو” تقريرا قالت فيه إن رسالة الولايات المتحدة لحزب الله هي: “لا تعول علينا لكي نوقف هجوما إسرائيليا ضدك”.

وفي التقرير الذي أعدته ناحال توسي وإيرين بانكو ولارا سيغلمان قالت فيه إن الرسائل القادمة من المسؤولين الأمريكيين تشي بأنهم استسلموا لاحتمال تصعيد القتال بين حزب الله وجيش الاحتلال.

ففي الوقت الذي يحاول فيه المسؤولون الأمريكيون منع حرب أكبر في الشرق الأوسط، إلا أنهم حذروا حزب الله قائلين: “لا تفترضوا أن واشنطن قادرة على منع إسرائيل من مهاجمتكم”.

وتزعم المجلة أن الرسالة الأمريكية تهدف إلى إقناع حزب الله خفض التوتر في الأزمة، وذلك حسب شخص مطلع على النقاشات.

وتقول المجلة إن الرسالة الصريحة القادمة من الولايات المتحدة تظهر استسلاما أمريكيا لاحتمال تحرك إسرائيل في الأسابيع المقبلة ضد حزب الله وشن هجوم كبير.

ونقلت المجلة عن مسؤولين أمريكيين قولهما إن حزب الله بحاجة لأن يفهم أن واشنطن ستقدم الدعم لإسرائيل، كي تدافع عن نفسها لو انتقم حزب الله.

وأكدوا على أهمية فهم الجماعة اللبنانية أن أمريكا لن تتصرف وتحاول كبح القرار الإسرائيلي.

وقال الشخص إن الرسالة الأمريكية مررت بطريقة غير مباشرة، نظرا لعدم محاورة أمريكا مع الجماعة اللبنانية. فالإدارة تعتمد على الرسائل العامة والوسطاء. وسافر المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، عاموس هوكشتاين وعدد آخر من المسؤولين الأمريكيين إلى المنطقة في محاولة لإقناع الطرفين، حتى في ظل الإحساس في واشنطن وأبعد منها من أن التصعيد بات محتوما.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي: “على إسرائيل عمل ما يجب عمله”.

وتضيف المجلة إلى أن المواجهات بين حزب الله وإسرائيل وصلت مستويات عالية في الأسابيع الماضية مع تراجع وتيرة الحرب في غزة. وعلق ماثيو ميلر، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: “نرى بوجوب التوصل إلى حل دبلوماسي للنزاع على الحدود اللبنانية والذي يمنع عشرات الآلاف من العائلات على جانبي الحدود من العودة إلى بيوتهم”.