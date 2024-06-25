الحرب على غزة: شهداء من عائلة إسماعيل هنية بينهم شقيقته في قصف لأحد المنازل

وطن: جددت مدفعية الاحتلال نسف المربعات السكنية وقصف المناطق المأهولة واستهداف مراكز الإيواء، حيث أضطر أهالي حي النمساوي في مدينة خانيونس الى مغادرة منازلهم نتيجة تهديدات جيش الاحتلال بقصفها.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على القطاع، وتركزت الغارات على تل السلطان غربي رفح، وبيت لاهيا، ما أوقع شهداء وجرحى.

واستشهد 10 أفراد من عائلة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بينهم شقيقته، وذلك في قصف طال منزلا للعائلة بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وانتشلت الطواقم الطبية والدفاع المدني عشرات الشهداء والجرحى في 3 استهدافات على مدرسة عبد الفتاح حمود بمنطقة حي الدرج، ومدرسة أسماء بمخيم الشاطئ، ومنزل يعود لعائلة الزميلي بحي الشجاعية.