في مجارز جديدة: 16 شهيدا في غارات للاحتلال على مدرستين للإيواء ومناطق متفرقة في غزة

وطن: استشهد 16 مواطنا على الأقل جلهم أطفال ونساء، وأصيب عشرات آخرون، فجر اليوم الثلاثاء، في سلسلة غارات للاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة، تم خلالها استهداف مدرستي إيواء تابعتين للأونروا.

ومع دخول العدوان يومه الـ263، ارتقى عشرات الشهداء والجرحى في قصف لخان يونس ومخيمي المغازي والشاطئ ومناطق جنوب غزة.

وذكت مصادر محلية بارتقاء شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لمدرستي إيواء تابعتين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (لأونروا) في مخيم الشاطئ وحي الدرج بمدينة غزة.

وأفاد الدفاع المدني بأن طواقمه انتشلت خمسة شهداء بينهم أطفال، بينما تم نقل عدد آخر من الشهداء والمصابين في مركبات مدنية في إثر القصف الاحتلال مدرسة "أسماء" التي تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، والتي اشتعلت فيها النيران.

كما انتشلت طواقم الدفاع المدني 6 شهداء من جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة عبد الفتاح حمود بمنطقة يافا وسط مدينة غزة.

الى ذلك، انتشلت طواقم الدفاع المدني في غزة، جثماني امرأتين شهيدتين ونقلت عدداً من الإصابات في الاستهداف الإسرائيلي لمنزل عائلة الزميلي في منطقة الشجاعية شرقي المدينة.

واستهدف الاحتلال غربي رفح جنوبي قطاع غزة بغارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار من الدبابات.

وفي وقت سابق الليلة، استشهد شاب وأصيب آخرون، إثر قصف اسرائيلي استهدف تل السلطان غربي رفح جنوب قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي إلى 37,626 شهيدا، و86,098 جريحا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.