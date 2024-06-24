جيش الاحتلال يُعلن مقتل ضابط واحتجاز جثته في غزة

وطن: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل ضابط واحتجاز جثته لدى المقاومة في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان له، الاثنين، تحت بند سُمح بالنشر، إن الرائد محمد الأطرش (39عاما) في نوفولو، من سكان قبيلة سوا الأطرش، متتبع في لواء الشمال في فرقة غزة، جندي سابق في جيش الدفاع الإسرائيلي قتل في المعركة.

وارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 666 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، 314 منذ بدء العملية البرية في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي.