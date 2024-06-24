طوفان الأقصى في اليوم الـ 263.. حرب الابادة على غزة متواصلة وخسائر كبيرة لجيش الاحتلال

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ263، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

و تراجعت قوات الاحتلال في حي تل السلطان، شمال غربي رفح، بالتوازي مع مواصلة المقاومة التصدي لـها في محاور القتال، ولا سيما في رفح و"نتساريم".

وبينما تواصل المقاومة تصدّيها لقوات الاحتلال في القطاع، موقعةً في صفوفها الخسائر الفادحة في العتاد والأرواح، أقرّ جيش الاحتلال، الجمعة الماضي، بمقتل ضابط وجندي وإصابة 5 آخرين، بينهم 3 أُصيبوا بجروح خطرة، خلال معارك قطاع غزة.

وبهذا، يزيد عدد قتلى جيش الاحتلال على 664 بين ضابط وجندي منذ بدء "طوفان الأقصى" في 7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وبحسب الأرقام التي أعلنها الاحتلال، أُصيب أكثر 3860 عسكرياً منذ بداية الحرب، بينهم ما يزيد على 1947 أُصيبوا منذ بداية المعارك البرية في قطاع غزة.

وأفادت منظمة "أنقذوا الطفولة البريطانية" بأن تقديراتها تشير إلى فقدان نحو 21 ألف طفل في القطاع نتيجة الحرب.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ263: