إصابة عامل برصاص الاحتلال واعتقاله مع 9 آخرين شمال القدس

وطن: أصيب عامل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، قبل أن تعتقله مع 9 عمال آخرين، أثناء محاولتهم الدخول إلى مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب عدد من العمال قرب ضاحية البريد شمال القدس المحتلة، ما أدى إلى إصابة عامل بالرصاص في قدمه، قبل اعتقاله مع 9 عمال آخرين.

وفي سياق متصل، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على طفل بالضرب المبرح، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم خلال اقتحامها بلدة الرام شمال القدس المحتلة.