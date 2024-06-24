مصرع طفلة وإصابة مواطنين إثر حادث سير جنوب قلقيلية

وطن: لقيت طفلة مصرعها وأصيب مواطنان، اليوم الاثنين، إثر حادث سير وقع على الطريق الواصل بين بلدتي سنيريا جنوب قلقيلية وبديا غرب سلفيت.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن الحادث نجم عن تصادم مركبة وجرافة على الطريق الواصل بين بلدتي سنيريا وبديا ، وتم نقل الإصابات إلى المستشفيات ووصفت إصابة طفلة (6 سنوات) بالخطيرة، حيث أعلن الأطباء وفاتها.

وأضاف ارزيقات أن شرطة المرور باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث، كما تم إبلاغ النيابة العامة والتحفظ على السائق المتسبب بالحادث.