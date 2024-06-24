"حزب الله": استهدفنا تجمعات لجنود الاحتلال بمواقع شمال فلسطين

وطن: استهدف "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، تجمعات لجنود الاحتلال بين مستوطنتي المنارة ومرغليوت، بالإضافة إلى محيط موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.

وأوضح "حزب الله" في بيانٍ عسكري، أن مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا تجمعًا لجنود الاحتلال بين مستعمرتي المنارة ومرغليوت بالأسلحة المناسبة، وتمكنوا من إصابتهم إصابة مباشرة.

وفي بيان آخر، أشار "حزب الله" إلى أن عناصره استهدفوا انتشارًا لجنود الاحتلال في محيط موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة باستخدام قذائف المدفعية".

وتتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية بلبنان في مقدمتها حزب الله من جهة، وجيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى قصفا يوميا على الحدود منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مما أسفر عن مئات الضحايا بين قتيل وجريح، معظمهم بالجانب اللبناني.

وتقول الفصائل وحزب الله إن عملياتها تأتي في إطار التضامن مع قطاع غزة الذي يتعرض للشهر الثامن على التوالي لحرب إسرائيلية مدمرة خلفت 37 ألفًا و598 شهيدًا وو86 ألفًا و32 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى آلاف المفقودين، وأزمة إنسانية متفاقمة.