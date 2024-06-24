حزب الله يستهدف جنود الاحتلال في موقعين.. وصفارات الإنذار تدوي في عدّة مستوطنات

وطن: أكدت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - استهدافها تجمعاً لجنود الاحتلال بين مستوطنتي المنارة و"مرغليوت"، شمالي فلسطين المحتلة، مؤكدة أنها حققت فيه إصابة مباشرة.

وأعلنت المقاومة أنها استهدفت انتشاراً آخر لجنود جيش الاحتلال في محيط موقع السماقة العسكري التابع لجيش الاحتلال، في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة، بالقذائف المدفعية.

ولفتت المقاومة إلى أنّ العمليتين، اليوم الاثنين، جاءتا دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته.

وأكدت مصادر محلية، رصد عدة استهدافات من لبنان في اتجاه مواقع وأهداف عسكرية تابعة للاحتلال، على طول الحدود مع فلسطين المحتلة.

وأشار إلى استهداف موقع حدب يارين على دفعتين، وإطلاق نيران مباشرة في اتجاه هدف عسكري للاحتلال في وادي هونين.



من جهتها، تحدّثت وسائل إعلام عبرية عن إطلاق صفارات الإنذار في مستوطنة "كيلاع" للاشتباه في دخول طائرة معادية، وإطلاق صفارات إنذار في "حروفيش" و"ميرون" و"تسفعون"، عند الحدود الشمالية.

ويواصل الاحتلال اعتداءات على لبنان، ولاسيما جنوبيّه، حيث استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدتي طيرحرفا والطيبة، وشنّت طائرات الاحتلال غارة على بلدة عيترون، اخترقت جدار الصوت في أجواء بلدات أخرى.



ومع استمرار عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان ضد أهداف تابعة للاحتلال، منذ نحو 9 أشهر، أقرّ رئيس حزب "اليمين الوطني" في حكومة الاحتلال، جدعون ساعر، بأن "الوضع في الشمال سيئ للغاية ومُهين".

بدوره، قال المُنسّق العسكري في مستوطنة "المطلة"، يوسي لفيت، إنّ 50% من المستوطنين لن يعودوا بعد ما حدث من ضربات من لبنان.



المصدر: الميادين