نتنياهو وغالانت يستعدان لصدور أوامر اعتقال بحقهما من المحكمة الجنائية الدولية

وطن: تستعد "إسرائيل" للسيناريو الأسوأ بشأن المحكمة الجنائية الدولية وتجري مباحثات بشأن تقديم "خط الدفاع" عن رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو ووزير جيشها يوآف غالانت، في حال صدرت عن المحكمة في لاهاي أوامر اعتقال بحقهما.

وقالت شبكة "بي" العبرية إن التحضير جار في حكومة الاحتلال ليكونوا على أهبة الاستعداد إذا تم اتخاذ مثل هذا القرار بالفعل من قبل قضاة المحكمة الجنائية.

وكان موقع "أكسيوس" الأميركي نقل عن مسؤولين أميركيين و"إسرائيليين" أن حكومة الاحتلال ستتخذ "خطوات انتقامية ضد السلطة الفلسطينية على نحو يؤدي إلى انهيارها" في حال إصدار المحكمة مذكرات الاعتقال.

ويتحمل نتنياهو "الخائف ومتوتر من احتمال صدور مذكّرة اعتقال بحقه"، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "معاريف" العبرية، مسؤولية اتخاذ القرار النهائي بشأن تقديم "خط الدفاع" الى المحكمة.

من جهته أقر مجلس النواب الأميركي في 4 حزيران/يوليو، دفاعاً عن حكومة الاحتلال، مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، رداً على طلب الادعاء العام للمحكمة إصدار أوامر اعتقال بحق قادة في حكومة الاحتلال.

مشروع القانون يوجب على واشنطن فرض عقوبات على المحكمة إذا حاولت "التحقيق أو احتجاز أو اعتقال أو استدعاء أي شخص تحت حمايتها إلى العدالة".

وفي هذا السياق، تقدّم المدعي العام في المحكمة كريم أحمد خان، في 20 أيارمايو بطلبات لإصدار مذكرات اعتقال ضد بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وحتى الآن، لم يُعرف متى سيتخذ قضاة المحكمة قراراً بشأن طلب المدعي العام الذي يسعى لإصدار مذكرة اعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. فيما يستمر جيش الاحتلال وحكومته، رغم تزايد الضغوط الدولية عليهما، بارتكاب جرائم الإبادة البشرية في قطاع غزة.