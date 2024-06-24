سرايا القدس تقصف "غلاف غزة" بالصواريخ

وطن: أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" أنها قصفت مساء اليوم الاثنين مستوطنات في غلاف قطاع غزة برشقاتٍ صاروخية؛ في إطار ردها على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة منذ تسعة شهور.

وقالت "سرايا القدس" في بلاغٍ عسكري، إنها قصفت عسقلان وسديروت و"مفسليم" ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية.

جاء ذلك وذلك بعد وقت قصير من دوي صفارات الإنذار في مستوطنات "زيكيم" و"كارميا" و"نتيف هعسراه"، و"مفلاسيم" جنوب عسقلان بغلاف غزة الشمالي.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، مشاهد قالت إنها لاستهداف وتدمير دبابتين إسرائيليتين في حي الشابورة بمدينة رفح جنوبي القطاع.

وأفادت أيضًا، أن عناصرها قصفوا بقذائف الهاون تمركزاً لجنود الاحتلال على خط الإمداد في محور "نتساريم".