19 شهيدا في غزة وسوء التغذية يهدد مليون طفل

وطن: استهدف قصف للاحتلال اليوم الاثنين قطاع غزة بعد إعلان رئيس الوزراء في حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن "المعارك العنيفة" على وشك الانتهاء، في الوقت الذي استشهد فيه 19 فلسطينيا منذ الصباح، وسط تحذيرات من "سوء تغذية" يهدد بشكل مباشر حياة أكثر من مليون طفل في القطاع.

وقد شن جيش الاحتلال قصفا مدفعيا على مدينة رفح ومخيم النصيرات وحي الزيتون في مدينة غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن 19 فلسطينيا استشهدوا في غارات للاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ صباح اليوم، وفي بني سهيلا بخان يونس جنوبي القطاع استشهد 7 فلسطينيين وإصابة آخرين.

وفي رفح جنوبا أيضا، استشهد فلسطيني في قصف شنته مسيّرة للاحتلال على منطقة الشاكوش شمال غرب المدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نسفت عددا من المنازل وسط المدينة.

وأضافت المصادر ذاتها، باستشهاد فلسطيني وإصابة اثنين في قصف للاحتلال استهدف منطقة ميراج شمالي مدينة رفح.

وأشارت إلى أن مناطق وسط وغربي مدينة رفح تتعرض لقصف مدفعي وجوي للاحتلال مستمر.

وفي وسط القطاع استشهد 5 أشخاص في قصف للاحتلال استهدف مخيمي البريج والنصيرات.

وأفادت مصادر صحفية، بإصابة عشرات آخرين في القصف الذي استهدف منازل المواطنين.

ونقلت فرق الإسعاف جثامين الشهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، ومستشفى العودة بمخيم النصيرات، كما أسعفت عددا من المصابين جراء القصف.

وقالت مصادر محلية، إن مسيّرات للاحتلال استهدفت مجموعة من الفلسطينيين قرب مدينة الزهراء شمال غرب مخيم النصيرات، وقد وصل عدد من جرحى الغارات إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

كما أفادت باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف للاحتلال استهدف محيط مركز التموين في مخيم الشاطئ غربي غزة.

ورصدت كاميرا الجزيرة الدمار الواسع في منازل المواطنين والأراضي الزراعية بالمناطق الشمالية للمحافظة الوسطى من قطاع غزة، في ظل استمرار استهداف قوات الاحتلال تلك المناطق.

في المقابل، بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صورا قالت إنها لاستهداف آلية هندسية من نوع "أوفك" بصاروخ موجه "السهم الأحمر"، واستهداف قوات النجدة بصواريخ "رجوم" غرب منطقة تل زعرب في مدينة رفح.



تهديد المجاعة

من ناحية أخرى، حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة اليوم الاثنين من أن سوء التغذية يهدد بشكل مباشر حياة أكثر من مليون طفل في القطاع، موضحا أن 3500 طفل من أبناء قطاع غزة باتوا "أقرب للموت" بسبب انعدام الغذاء والتطعيمات.

وقال مدير المكتب إسماعيل الثوابتة خلال مؤتمر صحفي إن القطاع "يتجه بشكل متسارع نحو المجاعة، ولا سيما في محافظتي غزة والشمال"، مشيرا إلى أن الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة "تتدهور بشكل خطير".

وأضاف أن حرق وتدمير جيش الاحتلال (الجانب الفلسطيني) من معبر رفح يحرم 25 ألف مريض ومصاب من السفر لتلقي العلاج ويعيق إدخال 15 ألف شاحنة مساعدات للقطاع.

وقال المكتب الإعلامي إن الرصيف الأميركي العائم استخدم (من قبل إسرائيل) لتنفيذ مهام أمنية وعسكرية، بينها ارتكاب "جريمة مخيم النصيرات" في 8 يونيو/حزيران الجاري.

المصدر: الجزيرة