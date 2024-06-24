مستوطنون يرعون أغنامهم بين مساكن المواطنين في عين العوجا

وطن: رعى مستوطنون، مساء اليوم الاثنين، أغنامهم بين مساكن المواطنين في تجمع رأس عين العوجا، شمال مدينة أريحا.

وأفاد المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، بأن مستوطنين رعوا أغنامهم في أراضي المواطنين وبين مساكنهم في تجمع رأس عين العوجا، المجاور لنبع العوجا، واستفزوا سكانه البدو.

وتتعرض التجمعات البدوية في الأغوار لاعتداءات يومية من المستوطنين وقوات الاحتلال، في محاولة لتهجير المواطنين وإجبارهم على تركها لصالح المستوطنات.